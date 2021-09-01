«بكل سرور».. كوميديا الـ «سوشيال ميديا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شارف فريق عمل الفيلم الإماراتي السعودي الجديد «بكل سرور» على الانتهاء من تصويره في العاصمة أبوظبي، ليكون جاهزاً للعرض في السينما المحلية والخليجية في أكتوبر المقبل، وتشارك في بطولته نخبة من فناني الإمارات والسعودية، بينهم طارق الحربي، عبدالله الجنيبي، آلاء شاكر، كابتن ريما، بريفان عبدالرحمن، محمد شامان، بندر خضير، عمران العمران، عبدالله قحطاني، فوزي المتعب، ونور حسين، وهو من إخراج رائد التميمي.

بلا مصدر

يروي الفيلم قصة شاب قروي يُدعى «سرور»، انتقل للعمل في المدينة، ودخل في دوامة الحياة بسبب تغير كل شيء من حوله، فتغدو تصرفاته الغريبة مبرَّرة وحسنة النية مع عائلته التي تتقبلها «بكل سرور».

طارق الحربي في شخصية «سرور»

جريدة «الاتحاد» زارت موقع التصوير بمدينة محمد بن زايد، والتقت بفريق العمل. وأكد مخرج الفيلم رائد التميمي أهمية الفيلم في طرحه العديد من القضايا في قالب كوميدي، وقال: يستهدف العمل شريحة اجتماعية في العالم العربي، يتخذ أفرادها من الـ«سوشيال ميديا» مصدراً لاستقاء المعلومات بدون التأكد من دقتها، إذ يتحدث الفيلم عن معاناة فئة ظهرت حديثاً وانتشرت بشكل واسع، تضم أشخاصاً يعتقدون أن أي مهنة أصبحت بمتناول اليد، وأنه من الممكن أن يتعلموا كل شيء عن طريق «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، ونقل المعلومات وتطبيقها على أرض الواقع بلا مصدر موثوق.

استثمار ناجح

وأبدى الممثل السعودي طارق الحربي، سعادته بالمشاركة في الفيلم من خلال دور «سرور»، وقال: هي تجربة رائعة أعيشها مع نخبة من نجوم الإمارات والسعودية، وهو عمل كوميدي «لايت»، عبر رسائل عامة مطروحة في قالب من الإفيهات الخالية من التصنّع. واعتبر الممثل الإماراتي عبدالله الجنيبي أن «بكل سرور» وجبة كوميدية خفيفة على المشاهدين، والعمل يزرع السرور ويرسم البهجة على وجوه المشاهدين من خلال مواقف «سرور»، معرباً عن سعادته بالمشاركة في بطولة العمل الذين يُصوّر في أبوظبي ويجمع نجوم الإمارات والسعودية.

الجنيبي ونور خلال التصوير

وقال: تربط الدولتين علاقات وطيدة في شتى المجالات، وأصبح تصوير عمل سعودي في الإمارات، أو إنتاج إماراتي لعمل سعودي، من أهم العمليات الفنية المميزة.

بصمة فنية

من جهتها أكدت المقدمة والفنانة السعودية كابتن ريما، أن «بكل سرور» عودة للأعمال الكوميدية الخليجية، بعد توقّف الإنتاجات بسبب جائحة «كورونا». وذكرت أن الفيلم جاء في الوقت المناسب، وهي تلعب للمرة الأولى دور عاملة هندية تُدعى «شاهدة»، لديها طموح عال، بحيث تنشأ بينها وبين عائلة «سرور» عدة مواقف مضحكة.

وكشفت آلاء شاكر أن تجربتها في العمل مميزة، خصوصاً أنها تلعب للمرة الأولى دوراً كوميدياً في عالم الفن السابع، وهذا ما جذبها للدور بقصد الظهور بأدوار متنوعة تترك بصمة.

وصرّحت بريفان عبدالرحمن أنها متفائلة كثيراً بالفيلم، خصوصاً أنه مختلف في الفكرة والمضمون، ويقدم كوميديا هادفة، وهي تجسّد شخصية لا تركِّز في حياتها، ما يعرضها للكثير من المواقف الطريفة.