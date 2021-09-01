لماذا حرمت مصر 183 صيدلياً من التكليف الحكومي؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إعفاء نحو 183 صيدلياً من التكليف الحكومي السنوي، وذلك بعد تقدمهم بطلب رسمي للوزارة يطالب بإعفائهم من التكليف.

وحسب مستند حصل «الاتحاد» على نسخة منه، فإن الصيادلة المصريين طالبوا الإدارة المنوطة بإعفائهم من التكليف الحكومي الذي بدوره يثير الجدل منذ فترة طويلة داخل مصر.

وحسب مصادر مصرية مطلعة فإنه لأول مرة لن يتم التكليف الحكومي للصيادلة المصريين بداية من العام المقبل، فيما ستحدد وزارة الصحة المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي احتياجاتها السنوية من الصيادلة.

وأكدت الصحة المصرية على حق التقدم بطلب للإعفاء من التكليف الحكومي، دون ترتب ذلك على أي عقوبات قانونية تطال الشخص المتقدم بالطلب.