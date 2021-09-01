ماكو يتصدر محركات البحث عربياً.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تصدر الفيلم المصري «ماكو» محركات البحث الكبرى على المستوى العربي، وذلك بعد ساعات من عرضه في دور العرض السينمائي لأول مرة، حيث يناقش قضية مختلفة على المشاهد العربي.

«ماكو» من بطولة ناهد السباعي، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامي، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفاجآت والكوارث.

وأحداث الفيلم تعتمد على أجواء التشويق والإثارة، وأغلب أحداثه تدور تحت الماء، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير وتشويقى للمشاهدين.