دراسة: ممارسة الرياضة في الصباح تحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة أجريت مؤخرا عن فوائد ممارسة الرياضة من قبل باحثون في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، ان ممارسة الرياضة في الصباح الباكر بعيدا عن الملوثات يمكن ان يكون له العديد من الفوائد الصحية للجسم من أبرزها الحماية من أمراض القلب.

فوائد ممارسة الرياضة في الصباح الباكر

وأوضح الباحثون، ان ممارسة الرياضة في الصباح يعزز الصحة العقلية والجسدية، بالإضافة إلى انه يقلل من مخاطر التعرض للتلوث الموجود في الجو، والذي يزيد في فترة الظهيرة .

ويحذر الخبراء الآن بشكل عاجل من المخاطر المحتملة التي يمكن أن يسببها الجري وركوب الدراجات في المناطق الملوثة لصحة القلب؛ حيث ركوب الدراجات والجري قي الصباح الباكر يعتبر مفيد بلا منازع لصحتك.

وقال الدكتور آدم كوبر ، طبيب عام من ويكفيلد ، ان ممارسة الرياضة في الصباح الباكر قد يجنبك التعرض للملوثات الموجودة في الجو، والتي قد تسبب مخاطر عديدة للصحة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح الباحثون، انه ممارسة الرياضة والتعرض للتلوث يمكن ان يزيد من الإصابة بأمراض القلب، ويعتبر تلوث الهواء الآن ثاني أكبر عامل بعد التدخين.

كما يقول البروفيسور سانجاي شارما ، استشاري أمراض القلب في مستشفى سانت جورج في لندن والمدير الطبي لماراثون لندن، ان التدخين وتلوث الهواء ونمط الحياة المستقرة هي العوامل الثلاثة الرئيسية القاتلة عندما يتعلق الأمر بعوامل الخطر القلبية الوعائية، وهي أكثر أهمية من ضغط الدم والكوليسترول.

ويقتل تلوث الهواء حوالي 40 ألف شخص سنويًا في المملكة المتحدة، و 40 في المائة منهم بسبب النوبات القلبية و 8 في المائة بسبب السكتة الدماغية، ويسبب التلوث ، خاصة الجسيمات الصغيرة (المعروفة باسم PM2.5 والتي تتضمن مصادر مثل أبخرة الديزل ودخان الخشب ، في حدوث التهاب في الجسم.

وأشار البروفيسور شارما، إلى ان ممارسة الرياضة وسط التلوث يزيد من مستويات هرمونات التوتر ، الأدرينالين والنورادرينالين ، وله تأثيرات سامة مباشرة على القلب؛ حيث ان التأثير يحدث بسبب زيادة ضغط الدم ، والميل إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والكوليسترول.