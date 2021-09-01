التظلم على النتيجة يؤدي لخفض الدرجات في مصر.. ما الحقيقة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد ادعاءات بخفض الدرجات للطلاب الذين تظلموا على نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة.

وردت وزارة التربية والتعليم المصرية على الإشاعة، حيث أشارت إلى أنه لا صحة لتخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، مُشددةً على أن التظلمات هي حق قانوني للطلاب على نتائج الامتحانات، ويتم فيها تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، مع إعادة تصحيحها.

وشددت على أنه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أي درجات لنتيجة الطالب، فإنه لا يتم خصم أي درجات منه نهائياً، ويتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحاً فيها سلامة الورقة، ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.