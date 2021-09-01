ما قصة أكثر دولة في العالم تدفع للعمالة غير المنتظمة خلال "كورونا"؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت مصر عن تصدرها صرف إعانات للعمالة غير المنتظمة داخلها بقيمة 6 مليارات جنيه خلال أزمة فيروس كورونا، لتصبح الأولى على مستوى العالم في مساعدة هذه الفئة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري إن صندوق إعانات الطوارئ المعمول لتخفيف الأعباء عن قطاع السياحة أسهم في صرف أجور العاملين بالسياحة بجانب قطاعات أخرى من المتضررة بالجائحة حتى الآن بلغت ما يزيد على مليار جنيه.

وأكد أنها أسهمت في رعاية الفئات الأولى بالرعاية حيث تم صرف أكثر من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات لصالح العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه في كل دفعة، وتعتبر مصر الوحيدة على مستوى العالم التي قامت بمثل هذا الدعم للعمالة المتضررة من جائحة كورونا.

وأشار إلى نجاح الدولة فى تحقيق توازن كبير بين الحفاظ علي صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار التدابير والإجراءات الاحترازية للتخفيف من حدة انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث اتخذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي عدداً من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة تداعيات الفيروس، من خلال مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، وتكفلت الدولة بمخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة للعمل على تخطي تلك الأزمة ومعالجة آثارها السلبية.

