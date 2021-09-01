وظائف نسائية بمرتب مُغرٍ للعمل كسائقات للمترو في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

«وظائف شاغرة للفتيات للعمل سائقات قطارات المترو»، هكذا أعلنت شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، لافتة إلى أنها ستوفر وظائف أخرى للسيدات داخل الخط الثالث للمترو.

وبحسب الشركة، ستشمل تلك الوظائف نظراء محطات بمرتبات مجزية للغاية، موضحة أنّ جميع قطارات الخط الثالث للمترو حديثة ومكيفة وتقدم خدمات مميزة لجميع الركاب، مشددة على أنها تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً للشركة الفرنسية، فإن وظائف سائقات القطارات ستكون بمرتبات كبيرة تبدأ بـ7 آلاف جنيه شهرياً، بخلاف الحوافز والمكافآت، مشترطة أن تكون حاصلات على مؤهل عالٍ مثل تعليم فني ميكانيكا أو كهرباء، أو مؤهل جامعي مناسب، إضافة إلى إجادتها اللغة الإنجليزية، وأن يتراوح العمر من 21 حتى 40 عاماً.

