سيدة تقتل طفلتها طعناً لسبب تافه.. تعرف عليه

أحمد عاطف (القاهرة)

في حادث مأساوي جرت وقائعه في مصر، حيث قتلت ربة منزل طفلتها التي لم تتخط عامين من عمرها طعناً بسكين بسبب بكائها المستمر. وأعلن الأمن المصري إلقاءه القبض على سيدة لاتهامهما بقتل طفلتها التي تبلغ من العمر عامين في بولاق الدكرور، بسبب بكائها المستمر حيث طعنتها بسكين، فيما لا يزال يكثف رجال الأمن من تحرياتهم لكشف ملابسات الجريمة.

بدأت القصة بعد قدوم بلاغ يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من عامين إلى المستشفى مصابة بجرح طعني وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها، واتضح أن والدتها وراء ارتكاب الجريمة، وعند ضبطها حاولت إنكار الاتهام المنسوب إليها، وادعت أن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار، إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر.