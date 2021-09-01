"نايكي" تمنح موظفيها أسبوعاً إجازة مدفوعة قبل العودة إلى المكاتب

بعد إعلان شركة آبل بتأجيل عودة موظفيها للعمل من مكاتبهم نتيجة انتشار وباء كورونا، تتوجه شركات أميركية كبرى لمنح موظفيها أجازة قصيرة قبل العودة أو تأجيل مخطط العودة إلى المكاتب لفترة مقبلة ومنها شركة نايكي.



وحصل الموظفون فى مقر شركة "نايكي" الرئيسي في ولاية أوريجون، على أسبوع إجازة لدعم صحتهم العقلية، قبل العودة إلى المكتب فى سبتمبر، وفقاً لموقع بي بي سي عربية .

وحتى يوم الجمعة المقبل ستقوم الشركة الأميركية "بإيقاف العمل" لمنح الموظفين استراحة بعد عام صعب.



وقال رئيس قسم الأفكار في الشركة، مات مارازو، في رسالة إلى الموظفين: "خذوا الوقت الكافي للاسترخاء وقضاء بعض الوقت مع أحبائكم".

وسبق أن قامت شركتا بامبل لينكد إن بخطوات مماثلة.

وكان عدد متزايد من الموظفين، قد أبلغوا عن شعورهم بالإرهاق مع استمرار الوباء واستمرار العديد منهم فى العمل من المنزل.



كما قامت الشركات الأميركية الكبرى مثل "آبل" و"أوبر"، بتأجيل خطط عودة الموظفين إلى المكاتب مع ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن مارازو عبر موقع "لينكد إن"، لموظفي "نايكي" الأسبوع الماضي: "لا تعملوا"، وأضاف قائلاً إن العام الماضي كان "قاسياً" وأنهم كانوا "يعيشون حدثاً صادماً".



وتابع مارازو: "إنه ليس مجرد أسبوع عطلة للفريق.. إنه اعتراف بأنه يمكننا إعطاء الأولوية للصحة العقلية والتمكن كذلك من إنجاز العمل".

ووفقاً لتقارير، الخطوة تعكس أيضاً حقيقة أن "نايكي" حققت عاماً ناجحاً زادت خلاله المبيعات، وارتفع قيمة سهمها بنسبة 20%.



وطلب تطبيق المواعدة "بامبل"، من موظفيه البالغ عددهم 700 فى جميع أنحاء العالم التوقف عن العمل فى يونيو والتركيز على أنفسهم.



وكشف أحد كبار المدراء التنفيذيين على تويتر، أن مؤسسة الشركة، ويتنى وولف هيرد اتخذت هذه الخطوة "بعد أن أدركت بشكل صحيح إرهاقنا على المستوى الجماعي".



كما منحت "لينكد إن" موظفيها أسبوع إجازة فى أبريل وأعلنت "سيتي غروب" في مارس إنها ستجعل أيام الجمعة خالية من اللقاءات على تطبيق "زوم"، لمواجهة الإرهاق نتيجة الوباء.