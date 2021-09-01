داليا مبارك لا تتكهّن في الحُب!

مراد اليوسف (دبي)

بعدما انتهت من عملية المونتاج للفيديو كليب الجديد بعنوان «يمكن»، عرضت الفنانة السعودية داليا مبارك أحدث أغنياتها من اللون الخليجي، من ألحان الفنان الكويتي بدر الشعيبي الذي شارك في غناء بعض المقاطع، والتي كتبها الشاعر علي بوغيث ووزّعها علي المتروك.

وتقول داليا مبارك في بداية الأغنية التي طُرحت عبر قناتها على «يوتيوب»: «ما اقدر اتكهن يمكن وما يمكن.. واني أحبك شي وارد ترا جداً.. فيني بوادر حب تفكير وخفقة قلب.. وانت ترا بيني وبينك بعد تنحب.. يمكن وما يمكن».

وكانت داليا قد نجحت في أولى أغنياتها المصرية «اللي يمشي عادي» وحقّقت خلال 3 أشهر ما يزيد على 43 مليون مشاهدة، ووعدت في لقاء سابق مع «الاتحاد» أنها ستخوض التجربة المصرية من جديد.