محمد عبده يغني «ساس الفخر» من أجل الهجن

مراد اليوسف (دبي)

أطلق الفنان السعودي محمد عبده عملاً غنائياً مصوّراً حمل عنوان «ساس الفخر» قاصداً في كلماتها أهمية الهجن في الجزيرة العربية وعند العرب بشكل عام، حيث حملت كلماتها معاني الفخر الحاضر والماضي بها من أشعار السعودي فهد المساعد، قال فيها:

للهجن قدر وقيمه وهيبه

وقلوبنا متعلقه فيها

ساس الفخر.. ورثٍ نماريبه

في حاضر الدنيا وماضيها

ياما عليها العمر نصخيبه

وياما مشينا في مشاهيها

رد لجمايلها ونثني به

بجدودٍ أرض الموت تطويها

وحملت الأغنية التي عرضت مصورة فيديو كليب مميزاً في الصحراء ووجود الهجن في موقع يوتيوب، من ألحان الملحن «راكان» وتوزيع الموزع «سيروس»، وهي من الأغاني الرياضية الخاصة في المهرجانات التراثية في الخليج العربي.