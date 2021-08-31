الذكاء الاصطناعي.. يعرف الكثير

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بالنسبة للعين المجردة قد تبدو شريحة من الصلب مثل قطعة صلبة ومتجانسة ومصقولة ذات معالم وسمات ثابتة ومستقرة، ولكن في حالة وضع هذه القطعة تحت المجهر وتكبيرها بواقع 400 ضعف، فسوف تجد أن قطعة الصلب تتكون في حقيقة الأمر من أشكال كريستالية مختلفة الأحجام، كما أنها مرتبطة سوياً بزوايا مختلفة تماماً ومتباينة. واستخدم فريق من الباحثين بجامعة إلينوي أوربانا شامبين الأميركية البيانات التي تم جمعها من خلال صور عالية الدقة لعينات الصلب لتدريب منظومة للذكاء الاصطناعي على القيام بتنبؤات حول سلوكيات هذه القطع الكريستالية عند تعرضها لمتغيرات مختلفة.