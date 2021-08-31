حملة «عسكرية» لسرقة مصرفين

ساو باولو (أ ف ب)

زرع عدد من اللصوص الرعب في إحدى مدن ولاية ساو باولو البرازيلية أمس الأول، إذ كانوا مزودين بشتى أنواع الأسلحة ومنها قنابل ومتفجرات خلال سطوهم على مصرفين، وبعدها وضعوا رهائن على أسقف سياراتهم لضمان عدم التعرض لهم. وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أحد اللصوص، وإصابة ستة بجروح. واجتاح عشرات الرجال المدججين بالأسلحة بُعيد منتصف الليل شوارع مدينة أراثاتوبا على بعد 500 كيلومتر إلى شمال غرب ساو باولو، مستخدمين طائرات مُسيّرة ومتفجرات، كما زرعوا متفجرات في بعض أنحاء المدينة، وحاصروا مراكز للشرطة لعرقلة حركة أفرادها.