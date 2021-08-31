منصة للموسيقى الكلاسيكية من «آبل»

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت «آبل» عن شراء منصة «برايموفونيك» المتخصّصة في الموسيقى الكلاسيكية، على أن تطلق العام المقبل تطبيقاً مخصّصاً لهذا النمط الموسيقي.

وتسعى المنصّة الأميركية الهولندية «برايموفونيك» التي أطلقت سنة 2018 إلى تقديم بديل عن الخدمات الكبرى للبثّ التدفقي الموسيقي على الإنترنت، وهي توفّر نوعية صوت أفضل بكثير ومجموعة أعمال كلاسيكية أوسع وأكثر ترتيباً.

وسيعرض على مشتركي «برايموفونيك» اشتراكاً مجانياً لمدّة ستة أشهر في «آبل ميوزيك»، بانتظار إطلاق منصّة الموسيقى الكلاسيكية من «آبل» في 2022. وستُعرض الخدمة الجديدة بسعر 9.99 دولار شهرياً، مقابل 14.99 دولار شهرياً لـ «برايموفونيك» راهناً.