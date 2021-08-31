قتل زوجته بالرصاص وانتحر.. والسبب!



شعبان بلال (القاهرة)

في حادث مأساوي هز الشارع المصري، أقدم موظف على قتل زوجته بالرصاص، ثم إلقاء نفسه من الطابق الخامس، بسبب خلافات مادية.

وكشفت السلطات المصرية عن قيام موظف بقتل زوجته والانتحار من الطابق الخامس في مدينة نصر بالقاهرة، بسبب خلافات مالية بين الزوجين أدت إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق الزوج النار من بندقية خرطوش على زوجته، أدت إلى وفاتها في الحال.

وحسب التحقيقات فإن الزوج لم يستوعب ما ارتكبه، فذهب إلى بلكونة الشقة، وقفز من الطابق الخامس ليسقط قتيلاً على الفور.

وأوضح تقرير الطب الشرعي المبدئي مقتل المجني عليها جراء إصابتها بطلق خرطوش في الرأس ما أسفر عن إصابتها بتهشم بالجمجمة ونزيف حاد أدى لوفاتها.

وعن الزوج المتوفي، في العقد الخامس من العمر، تبين إصابته بتهشم عظام الجمجمة وكسر في مناطق متفرقة من الجسم، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للكشف عن تحليل المخدرات.

وصرحت النيابة العامة المصرية بتشريح جثة الزوجين لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.