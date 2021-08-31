مصر.. تعطيل محطات الرياح لحماية الطيور المهاجرة

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

عطّلت مصر محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بشكل مؤقت تزامناً مع موسم الطيور المهاجرة، وذلك لحماية تلك الطيور من الإصابة بسبب المراوح العملاقة. وأثار القرار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للقرار ولأهمية الحفاظ على الحياة البرية، وبين ساخر من أهمية هذه الطيور مقارنة بالطاقة المولّدة من المراوح والكهرباء التي تحتاجها مصر. يوضح الناشط البيئي هاشم مرسي لـ«الاتحاد» أهمية قرار وقف المراوح أنه يحمي 500 مليون طائر مهاجر، من 280 نوعاً مختلفاً تسلك هذا الطريق في الهجرة مرتين في العام، حيث يقع البحر الأحمر في مصر على خريطة هذه الطيور كجزء من الأخدود الإفريقي العظيم الممتد من تركيا إلى موزمبيق. وأضاف أن هذا النوع من الطيور يعتمد على تيارات الهواء في منطقة البحر الأحمر ليساعدها على الطيران، وهي نفس التيارات التي تعتمد عليها مصر لأنها بمثابة كنز بيئي لكونها قوية وثابتة طول أيام السنة تقريبًا، ولهذا تستغلها مصر في توليد الكهرباء من مراوح الرياح العملاقة. وبسبب وجود هذه المراوح في طريق هجرة الطيور، كان لابد من إجراء الدراسات العلمية على خطورة هذه المراوح على حياة الطيور أثناء عبورها من هذا الطريق، وللمساهمة في الحد من موت بعض الأنواع أثناء هجرتها. يوضح مرسي: «أعداد هذه الطيور تتخطى الملايين، ولهذا يتوجب الحفاظ عليها لأنها ثروة بيئية لا تقدر بثمن، وعلى جميع البلاد المساهمة في الحفاظ عليها». وشدد الناشط البيئي على أهمية الحفاظ على حياة الطيور المهاجرة، وذلك لأنه أمر من الله إذا نظرنا للطيور من الناحية الدينية والإنسانية، ومن الناحية العلمية فإن هذه الطيور تختص أنواع منها مثل اللقلق الأبيض في أكل الجراد، والذي يمكن أن يتسبب في القضاء على الأخضر واليابس إذا تزايدت أعداده مقابل أعداد الطيور المهاجرة. كما إن للطيور المهاجرة دوراً آخر من الناحية الاقتصادية، فسياحة مراقبة الطيور من أهم أنواع السياحة المنتشرة حول العالم، فبدلًا من إهدار حياة هذه الطيور في مراوح توليد الكهرباء يمكن الاستفادة من موسم هجرتها والترويج لهذا النوع من السياحة.

