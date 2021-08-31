«العين السينمائي» يفتح باب التسجيل لدورة يناير 2022

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

صرح عامر سالمين المري، مدير ومؤسس «العين السينمائي»، عن بدء التحضيرات لإقامة الدورة الرابعة من المهرجان، التي من المقرر أن تنطلق في مدينة العين 21 إلى 26 يناير 2022، معلناً عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة للسينمائيين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين في دولة الإمارات حتى 25 نوفمبر المقبل، وسيبدأ المهرجان تلقي طلبات الأفلام المنافسة على الجوائز في فئات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة ضمن مسابقاته الرسمية: «الصقر الإماراتي القصير» و«الصقر الخليجي الطويل» و«الصقر الخليجي القصير» و«الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة».

ويمكن للمشاركين تقديم أفلامهم من خلال نموذج التقديم، والاطلاع على كافة التفاصيل والقواعد واللوائح الخاصة بتقديم الطلبات للدورة الرابعة من خلال الموقع الإلكتروني:

www.alainfilmfest.com.

وحول الاستعداد لاستقبال واختيار عدد الأفلام المشاركة والتحضير للدورة الجديدة، أوضح المري أن «العين السينمائي» سيستمر في نهجه منذ انطلاقته في اكتشاف وتقديم أفضل الإنتاجات الفنية والمواهب السينمائية في المنطقة، وقال: يسعى «العين السينمائي» دائماً إلى تقديم كل ما هو مميز، ولا يزال مستمراً أيضاً في دعم الشباب وإبراز أعمالهم السينمائية عبر شاشات المهرجان، لافتاً إلى أن المهرجان نجح في إقامة دورة استثنائية العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي يعانيها العالم بسبب أزمة جائحة «كورونا» التي لا تزال تؤثر بشكل ما على صناعة السينما والفن عموماً، لكن مع التدابير الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات في الحفاظ على السلامة العامة والحد من انتشار كورونا بتوفير اللقاحات، والالتزام التام بعمليات الفحص المستمرة، قد ساهمت في عودة الحياة من جديد في مجال الفن.

وتابع: سنحتفي بأفضل الأعمال السينمائية الإماراتية والخليجية وكذلك العالمية، لنقدم أفلاماً لمخرجين كبار ومواهب مبدعة، والاحتفاء بالأفلام المرتقبة التي ستعرض على شاشات المهرجان، احتفالاً بحب السينما من جهة، والترويج السياحي لمدينة العين ومرافقها السياحية كوجهة مفضلة للمقيمين والزوار من جهة أخرى، خصوصاً أنها تتمتع بمواقع أثرية ومعالم سياحية تعبر عن تراث الإمارات وحضارتها.

وقد شهد المهرجان في دورته الثالثة حفلي الافتتاح والختام في المعلم التاريخي «قلعة الجاهلي» في مدينة العين، بحضور 5 سفراء أوروبيين وعرب، والعرض العالمي الأول للفيلم الجزائري «هيليوبوليس» للمخرج جعفر قاسم في الافتتاح، وعرض فيه 87 فيلماً، منها 54 فيلماً في عرضه العالمي الأول، و5 أفلام كانت مرشحة لجائزة الأوسكار و40 فيلماً من الإمارات، وشارك ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان 75 فيلماً، مثلت الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان، وحازت الأفلام الفائزة على 13 جائزة في مسابقات المهرجان المتعددة، وعرض أيضاً 12 فيلماً روائياً طويلاً حازت العديد من الجوائز العالمية ضمن برنامج أفلام سينما العالم.