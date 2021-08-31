خالد سليم يعود للسينما بـ «أزمة قلبية»

محمد قناوي (القاهرة)

يعود الفنان خالد سليم للسينما، بعد غياب خمس سنوات منذ أن شارك في بطولة فيلم «شكة دبوس»، إخراج أحمد صالح، وذلك من خلال الفيلم الجديد «أزمة قلبية»، والذي تشاركه بطولته نسرين طافش، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وإنجي كيوان، ومحمد عز، ومنة فضالي، ومن إخراج مرقس عادل، وقد بدأ خالد سليم تصوير أول مشاهده في منطقة مصر القديمة.

وكشف خالد سليم لـ«الاتحاد» عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها، فقال: تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، وفي البداية أظهر في دور زوج «إنجي كيوان»، وتحاول أخرى أن تفسد العلاقة بيننا من خلال إخباره أن زوجتي تخونني مع أقرب أصدقائي، ومن هنا أدخل في مرحلة الشك، قبل أن تتعرض إنجي كيوان لحادث يؤدي لوفاتها، وبعد ذلك أعيش في قصة حب مع نسرين طافش.

وأضاف خالد سليم: الفيلم يعيدنا للسينما الرومانسية التي اختفت خلال السنوات الماضية والجمهور في حاجة شديدة لهذه النوعية من الأفلام، فقد تسبب سرعة العصر والتقدم التكنولوجي الذي حدث في الفترة الأخيرة جعل المشاعر تجف وتختفي، فنحن الآن أصبحنا على المستوى العائلي لا نتحدث تليفونياً، بل نكون جروبات عائلية ونكتفي فقط بإرسال رسائل بيننا.

وكشف خالد سليم عن الأسباب التي تجعله بعيداً عن السينما سنوات طويلة، فقال: العروض التي تقدم لي لا أجد فيها كل العناصر مكتملة، بعكس الدراما التي أجد فيها كل العناصر، والسينما بالنسبة لي مشروع موجود وقائم، ولكن يجب أن يتوافر فيه كل العناصر التي أحرص على تواجدها.

يذكر أن آخر عمل درامي شارك خالد سليم في بطولته كان مسلسل «جمال الحريم»، الذي قامت ببطولته نور، ودينا فؤاد، وصلاح عبدالله، وإيهاب فهمي، وإسلام جمال، وفراس سعيد، ورنا رئيس، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي، والعمل ينتمي إلى نوعية الـ45 حلقة، وقد حقق المسلسل صدى كبيراً على الـ«سوشيال ميديا».