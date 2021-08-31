مصر.. ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي البنوك للسرقة

شعبان بلال (القاهرة)

نجحت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابي ينتحل صفة موظفي بعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوى تحديثها، الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدتهم.

وذكرت الرقابة الإدارية المصرية أنه بالتنسيق مع النيابة العامة المصرية تم ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور، وفيصل بمحافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى، وقرية بني وركان بمركز العدوة محافظة المنيا جنوب مصر.

وأكد بيان الرقابة الإدارية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضبط المبالغ المستولى عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المصرية بالمواطنين إلى عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأي شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.