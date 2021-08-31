صورة جديدة لحلا شيحة وأسرتها تثير الجدل

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت الفنانة المصرية هنا شيحة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صورة تجمعها بأسرتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، تظهر فيها شقيقتها حلا شيحة بدون حجاب.

ووجهت هنا شيحة رسالة إلى أسرتها قائلة: إلى أمي وأبي وأخواتي.. شكرًا لبابي ومامي على الحب اللي ادتهولنا وفضل معانا وكبر معانا.. امتلاكك لأخوات بنات نعمة لا تُقارن.. إنها هبة من الله مش محتاجين كلمات تعبر عن امتلاكك لأخوات.. إنك تبقى حاسس إنك بخير دايمًا.

وأضافت: أحبكم يا أخواتي حب فوق الوصف، دايما جنبي ودايما في ظهري، ودايما ببعت رسالة حب لأخواتي وبابا وماما اللي ربونا بالطريقة دي.. إننا نبقى إحنا اللي 4 قبل أي حاجة في العالم.. دايمًا افتخر بأسرتك.

وانفعلت الفنانة هنا شيحة على إحدى المتابعات التي انتقدت ظهور شقيقتها الفنانة حلا شيحة، وهي ليست مرتدية الحجاب، بعد أن نشرت هنا مجموعة من الصور تجمعها مع والديها وشقيقاتها الثلاث، معلقة عليها «إنتي مالك».

وتفاعلت الفنانة حلا شيحة، مع منشور شقيقتها، وعلقت قائلةً:«حبيبتى إحنا كلنا نحبك أيضًا.. ونعم نحن لا نحتاج لقول كلمة حتى نفهم بعضنا».