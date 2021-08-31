محمد رمضان يثير الجدل بعد إلغاء حفله بالعلمين

شعبان بلال (القاهرة)

علق الفنان المصري محمد رمضان على إلغاء حفله في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، الذي كان مقرراً إحياؤه يوم الخميس المقبل.

ونشر رمضان مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه يعتذر لجمهوريه عن إلغاء حفل الخميس المقبل في مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن إدارة المكان أبلغته أن شعبيته الكبيرة لا تسمح بإحياء حفل يتحمل 3 آلاف شخص فقط وليس أجره المادي الكبير كما ترددت الإشاعات ولكن السبب أمني يتعلق بمساحة مكان الحفل.

وأضاف رمضان: حرصاً على المكان وسلامتكم من التزاحم ألغوا الحفل، وبشكرهم جدًا على هذا القرار، لأن لديهم رؤية أمنية تفوقني، وإن شاء الله أشوفكم في ظروف أحسن ومكان أفضل.. ثقة في الله نجاح.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان إحياء حفل في مدينة العلمين الجديدة يوم 2 سبتمبر المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ولكن بعد ذلك حذفه من دون أن يكشف أسباب الحذف.