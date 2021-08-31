مواصفات سيارة كيا K8 2022 الجديدة

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومعلومات للسيارة الجديدة كيا K8 موديل 2022، وهي التي تتمتع الواجهة بشبك وجه النمر على شكل مجوهر مندمج بالمصدات الأمامية ما يجعل الموديل مختلفاً للغاية عن سيارات كيا الأخرى.

ويشمل تصميم السيارة شاشة عرض منحنية جديدة وأول نظام سمعي من Meridian بـ 14 سماعة مع مقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وتشمل السيارة مقاعد جلدية مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد ونظام تحكم كهربائي بالمقاعد، إضافة إلى شاشة ترفيه ومعلومات مقاس 12.3 بوصة وأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تتمتع بتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

وتتميز السيارة بخاصية «الدعم الذكي» لمقعد السائق والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.