أول ظهور للفنان أسامة عباس بعد أزمته الأخيرة.. وهذا ما قاله

أحمد عاطف (القاهرة)

في أول ظهور للفنان المصري أسامة عباس بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت حوله بسبب تغريدة لحساب مزيف باسم الفنان مكتوب فيها «لو المنتجين مش معتبريني عايش فأنا عايش وعاوز اشتغل»، ظهر في مقطع فيديو يعبر فيه عن مشاعره الأخيرة.

ونال الفنان المصري تعاطف عدد كبير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وقال في الفيديو الجديد له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «مساء الخير، كنت دايما بعتبر نفسي قادر على التعبير عن نفسي وعن مشاعري، ولكن في الحقيقة اللي قرأته في الفيس بوك خلاني غير قادر على التعبير عن مشاعر جميلة جداً مكنتش متخيل إنها موجودة، أشكركم جداً على كل ما كتبتوه عني ربنا يكرمكم ويحفظكم، أسامة عباس».

إلى ذلك، علّق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على التدوينة المزيفة المنسوبة للفنان الكبير أسامة عباس والتي جاء نصها «لو مش معتبرني عايش فأنا عايز أشتغل»، قائلاً: «لا أدري لماذا أصبحنا كفنانين مادة لمروجي الشائعات والفتن والأكاذيب»، مضيفاً:«إحنا بنتحايل على أسامة عباس إنه يشتغل، وبيقولنا أنا قاعد في الساحل بستجم، ولما ألاقي حاجة كويسة ابقى أقبلها».

