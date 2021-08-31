السيسي يُرسل هدية للطفل زياد المُختطف احتفالاً بعودته

أحمد شعبان (القاهرة)

في لفتة إنسانية وأبوية، أرسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هدية عبارة عن عجلين ولاب توب إلى أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيري عقب تحريره من أيدي تشكيل عصابي مسلح وعودته سالما إلى أحضان أسرته بمنزلهم بمدينة المحلة شمال مصر. قدم الهدية لأسرة زياد قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، حيث أكدوا حرص مشاركة الرئيس السيسي الأفراح مع أسرة الطفل زياد وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي. وكانت الأجهزة الأمنية بمصر، نجحت خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، في العثور على الطفل زياد أحمد البحيري، والمختطف على أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمدينة المحلة، حيث سادت حالة من الفرحة بين أهل الطفل لسرعة إنقاذه وعودته لأحضان والديه. وعثرت الأجهزة الأمنية على الطفل موثق اليدين ومكمماً داخل مخزن وسط الزراعات بقرية السجاعية، وتم ضبط الجناة لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونياً.

