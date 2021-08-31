الأمن المصري يكشف كواليس تحرير طفل المحلة من خاطفيه

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الأمن المصري عن استعانته بتقنيات حديثة تمكن من خلالها من تتبع خط سير الجناة المتورطين في خطف طفل المحلة (شمال مصر)، كشفت عن كواليس ضبط مرتكبي الجريمة وإعادة الطفل إلى أهله سالماً بعد 48 ساعة.

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد تم تتبع صور ولقطات للمتهمين في أكثر من 45 كاميرا مراقبة على طول خط سير المتهمين خلال الهرب بالطفل، تم كشف هويتهم من خلال التحريات ومشاهدات الأهالي.

إلى ذلك، فقد شارك فريق مكون من 30 ضابطاً في عملية التتبع والتحرير، بعدما حاصروا المتهمين حتى أجبروهم على التخلي عن الطفل في مخزن مهجور بإحدى القرى الغربية.

وتعود القصة لقيام شخصين مجهولي الهوية بخطف طفل صغير من محل لبيع الزيوت داخل سيارة ملاكي وفروا هاربين ثم أحرقوا السيارة، واستقلوا سيارة أخرى في محاولة للحصول على فدية من والده المعروف عنه بالثراء.