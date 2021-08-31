أمازون تتصدر مؤشرات البحث لهذا السبب

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تصدرت أمازون مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي لآخر استعدادات الشركة لإطلاق موقعها الرسمي في مصر، بعد أشهر من الانتظار والعمل من خلال شركة سوق دوت كوم المملوكة لها في مصر.

وتطلب الشركة حاليًا عشرات الوظائف من المصريين في عدد من المجالات، أهمها كاتبو المحتوى باللغات الأجنبية ومن بينها الفرنسية لتسهيل الوصول إلى منتجاتها، فضلًا عن مهندسي الكمبيوتر بجميع التخصصات، منها السوفت وير ومديرو البرامج والمطورون.

وتحتاج أمازون إلى متخصصين في المحاسبة والمبيعات، مما يفتح الباب أمام عشرات من الشباب المصري الباحثين عن فرصة عمل جيدة مع شركة عالمية.

وإذا كان المتقدم للوظيفة لا يمتلك خبرة ترتقي إلى مستوى أمازون، ستكون أمامه فرصة للعمل مع الشركة بصفة متدرب في مجالات التكنولوجيا وإدارة المعلومات، وذلك لبعض الوقت قبل أن تقرر إدارة الموقع في مصر ما إذا كان يستحق فرصة العمل لاحقًا في أمازون.

وتغزو أمازون الأسواق المصرية، مع نية كبيرة لتصنيع وتخزين منتجاتها في مصر بدلًا من الاعتماد على الاستيراد في جميع المنتجات، وهو ما يفتح أمامها مزيداً من العمل بعد أن كانت المنتجات محدودة ومتاحة فقط من خلال سوق دوت كوم المملوكة لأمازون، والتي تعمل من خلالها في الأسواق المصرية منذ عام 2017.

ولأول مرة منذ ظهور أمازون في الأسواق تطرح خدمة «اشتري الآن وادفع لاحقًا»، ولكنها ستكون لبعض العملاء في الولايات المتحدة الأميركية في البداية، ثم تتوسع الخدمة إذا نجحت التجربة.