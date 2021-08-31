تطورات إصابة الفنانة نهال عنبر أثناء عرض مسرحي

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

سقطت الفنانة المصرية نهال عنبر مغشيًا عليها إثر سقوط قطعة كبيرة من الديكور المسرحي على رأسها، وتسبب لها في ارتجاج بالرأس، نقلت على إثره إلى أحد مستشفيات الساحل الشمالي. وتفاجأت الفنانة المصرية أثناء عرضها مسرحية زقاق المدق في مدينة الإسكندرية، شمال مصر، بسقوط قطعة الديكور عليها مما أفقدها الوعي، وسارع زملاؤها في العرض المسرحي لنقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وما زالت الفنانة المصرية تحت الملاحظة حتى الآن، وتنتظر استقرار حالتها حتى تغادر المستشفى خلال يومين على الأكثر.

ونشر المخرج عادل عبده، مخرج العمل صورة داخل المستشفى بعد استقرار حالتها ويطلب من الجمهور الدعاء لها، وكان إلى جوارها الدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين المصريين، والفنان محسن محيي الدين أحد أبطال المسرحية.

وقالت نهال عنبر عقب الحادث إنها ستعود إلى العمل على خشبة المسرح بدءاً من بعد غد، رغم تلقيها عدة غرز في رأسها، حتى لا تتسبب في تأجيل عرض المسرحية. وأوضحت في تصريحات صحفية أنها لا تريد التسبب في تغيير الجدول الزمني الذي وضعه القائمون على المسرحية، ولا تريد تعطيل العمل وتغيير خطط زملائها بعدما بذل الجميع مجهودًا جبارًا للخروج بالعمل على خشبة المسرح وبمستوى فني راقٍ.

وتعود المسرحية إلى رواية الكاتب المصري نجيب محفوظ، والتي تحمل نفس الاسم زقاق المدق، ويقدمها على خشبة المسرح، محسن محيي الدين، نهال عنبر، دنيا عبد العزيز، كريم الحسيني، ومن إخراج عادل عبده.

