تصرف جديد من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد شائعة وفاتها

أحمد عاطف (القاهرة)

قام الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز بتصرف غريب، لاسيما أنه تراجع عن نشر رد على ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة شقيقته خلال رحلة علاجها الحالية في سويسرا. وحذف شقيق ياسمين عبدالعزيز بوستاً يرد فيه على هذه الأخبار والذي قال فيه: «حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك.. داين تدان». وكان آخر ما نشره وائل عبد العزيز، عن شقيقته هي صورة من دولاب ذكرياتها من مرحلة الطفولة على صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، متمنياً عودتها سريعاً إلى حياتها الطبيعية وتعافيها من أزمتها الصحية، وعلق قائلاً: «يلا ارجعي وحشتينا». وسافرت ياسمين عبدالعزيز لتلقي علاجها في سويسرا، بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب إهمال طبي خلال إجرائها إحدى العمليات الجراحية.