بعد تصريحات مفبركة.. الفنان أسامة عباس يتصدر مؤشرات البحث

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري أسامة عباس مؤشرات البحث على موقع جوجل، بعدما نسبت إليه مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة مفبركة حول بحثه عن دور في الأعمال التليفزيونية. ونشر حساب منسوب للفنان المصري رسالة إلى المنتجين يطلب منهم أن يجدوا له فرصة مناسبة للعمل، وكتب الحساب: «لو المنتجين يعتبرونني مش عايش فأنا موجود وعايز أشتغل». وبعد تداول التغريدة على نطاق واسع، تلقى الفنان الكثير من المكالمات الهاتفية للاطمئنان عليه، وهو ما أزعج عائلته التي اضطرت للخروج والرد على هذه الشائعة. ونفى أحمد عباس نجل الفنان ما نسب إلى والده، موضحًا أن الفنان أسامة عباس لا يمتلك أي حساب على موقع تويتر وأنه ابتعد عن الأعمال الدرامية منذ ثلاث سنوات بعد تقديم مسلسل «عوالم خفية» مع الفنان عادل إمام بسبب ضعف مستوى الأعمال المعروضة عليه. ولفت نجل الفنان القدير إلى أن والده يعيش الآن في الساحل الشمالي المصري، ويستمتع بالهدوء، ويتبادل أولاده زيارته من آن لآخر، بسبب طبيعة عملهم في القاهرة، ومازال والدهم ينتظر أن يعرض عليه عمل يليق بمشواره الفني الكبير حتى يقطع إجازته الطويلة ويعود إلى العمل. كما نفى ما تردد بشأن اعتزال والده العمل الفني بشكل نهائي، وقال في تصريحات صحفية: «والدي لم يفكر في القرار قط، ولكنه ينتظر العمل المناسب، ويعيش حياته في هدوء بعيدًا عن صخب بلاتوهات التصوير». ومن أبرز أعمال الفنان أسامة عباس مسلسلات: رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة، أبنائي الأعزاء شكرًا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، والمسلسل الاجتماعي الذي عرض مؤخرًا سابع جار، ولاقي نجاحًا كبيرًا حين عرضه.