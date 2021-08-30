شرط جديد للاستمرار في استخدام انستجرام

أحمد عاطف (القاهرة)

يبدأ موقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة في تفعيل شرط جديد للاستمرار في تصفح التطبيق.

ومنذ عام 2019، لا يسمح للمستخدم بإنشاء حساب جديد إلا بعد تحديد تاريخ ميلاده. أما المستخدمين قبل هذا التاريخ، فلم يطلب منهم إضافة تاريخ ميلاد. والآن، بات لزامًا عليهم تحديد تاريخ الميلاد للاستمرار في استخدام التطبيق.

ومن الممكن أن يتخطى المستخدمون طلب انستجرام المتكرر لإضافة تاريخ الميلاد. ولكن، عند نقطة معينة، لن يتمكنوا من استخدام التطبيق إلا بعد تنفيذ شرط المنصة.

وقالت انستجرام إنها تسعى لجعل التطبيق أكثر أمانًا للشباب، وحتى لا يتعرض الأطفال لرؤية بعض المواد الحساسة التي تؤثر عليهم، والتي تم تعتيمها لسنوات من قبل انستجرام، حرصًا منه على الأطفال والشباب على حد سواء.

وأصدرت الشركة بيانًا توضح فيه أنها تسعى لإنشاء انستجرام خاص لمن تقل أعمارهم عن 13 عاما، ولن تنجح هذه التجربة إلا بعد تحديد أعمار المستخدمين بدقة. وستقدم لهذه الفئة إعلانات معينة تتناسب مع فئة الأطفال وستمنع من أخرى.

ولمزيد من الجدية في تحقيق هذه الخطة، سيعتمد انستجرام على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأعمار الحقيقية خاصة من يتعمدون الكذب على المنصة، وذلك من خلال تتبع التهنئة بأعياد ميلادهم. وسيكون لدى المنصة الكثير من الأساليب للوصول إلى العمر الحقيقي للمستخدم.