حرب على مواقع التواصل بين مطرب وطليقته

أحمد عاطف (القاهرة)

تبادل المطرب المصري محمد رشاد وطليقته مقدمة البرامج مي حلمي رسائل قوية عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية قرار منعها من مزاولة العمل الإعلامي، وإحالتها للتحقيق.

ونشر رشاد مقطع فيديو وهو يغني «أنا مش شمتان»، ما فسره الكثير من متابعيه على أنه تعليق على ما تعرضت له له مع طليقته. بينما انتقد آخرون تصرفه، وطلبوا منه ألا يشمت في زوجته السابقة بعد الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها.

وكتبت مي حلمي، في منشور على حسابها الخاص على «انستجرام» اعتبر ردا على رشاد «زانق نفسك في أي حاجة. خوديني معاكي لا أموت نفسي».

وعاد رشاد لينشر رسالة أخرى، فكتب «كم هي جميلة مرحلة النضج، عندما لا يهمك الرد المتأخر، ولا يهمك معرفة أي شيء عن أي شخص، ولا يأتيك الفضول لكي تعرف شيئًا لا يخصك، تصل للاكتفاء بنفسك وعائلتك وعملك وأصدقائك، ولا تشعر بحاجتك للتبرير ولا تنتظر أعذار ولا أي شيء آخر».وليست هذه الأزمة الأولى التي تتعرض لها علاقة رشاد وحلمي لمشكلة. فمنذ بداية علاقتهما وهما يمران بالأزمات، حيث تم إلغاء حفل زفافهما الأول. ثم عادا مرة أخرى ليتزوجا لفترة قصيرة شابتها الاختلافات وانتهت دون عودة.

وكانت مقدمة البرامج قد تعرضت للإيقاف من قناة «الحدث اليوم» المصرية بعد أسلوبها الحاد مع أحد ضيوفها في برنامجها الذي تقدمه. وقررت نقابة الإعلاميين المصرية إحالتها للتحقيق بعد الواقعة وانتقاد جمهور الرياضة المصرية لها بسبب تعاملها مع نجم نادي الزمالك السابق أحمد خالد صالح.