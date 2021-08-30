بسمة الظنحاني تحول الحروف إلى لوحات

هناء الحمادي (أبوظبي)

اتجهت بسمة الظنحاني نحو عالم الخط العربي، فهي إنسانة طموحة وشغوفة، وتجاري كل جديد، تنمي مواهبها وتسعى لتطويرها دائماً، لكن حب تجربة الأشياء المبتكرة والاطلاع على كل ما يلهمها ويزيدها شغفاً، هذا ما سعت له خلال دخولها عالم الخط العربي واكتشاف أسراره.

الظنحاني شغوفة بفن الخط العربي وهي بوابة وجدت أناملها تخط بأحرف وكلمات جعلتها ترتقي كثيراً في رؤية جمالية الخطوط، ومع اهتمام الفجيرة بهذا الفن جعلها تلتحق بالركب لتكون منتمية لـ «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة».

وتقول: «بدأت في خط الرقعة واكتشفت أسرار وخبايا هذا النوع من الخطوط، لكن حب تعلم واكتشاف المزيد من الخطوط الأخرى دفع بي لتعلم «الخط الديواني»، حيث انتهيت من إنجاز لوحة يرتسم محياي عند رؤيتها.

لمسة جملية

لكل خط ميزة ولمسة جمالية، حيث تذكر الظنحاني: «حالياً اكتسبت خبرة في «خط الديواني» وقريباً سأتقن «خط النسخ» وكلي أمل في معرفة كل الخطوط العربية الجميلة.. ومع حب الخط العربي دفع الظنحاني إلى وضع لمساتها الخاصة في لوحاتها الفنية خلال كتابة الخطوط العربية تقول: «خلال كتابة الأسماء أو الجمل تمت إضافة أوراق الذهب والفضة والبرونز واللمعة، حيث إن تلك الإضافات تزيد جمالاً للوحة، وتجعل الناس تنبهر بجمالية الخط أكثر ومنهم من يتحمس لتعلم الخط العربي، مؤكدةً أن الخط العربي ليس مجرد لوحات جدارية أو كتابة على المساجد بل هو أكثر من ذلك، فمنهم من يحب كتابة اسمه بخط راقٍ ليتباهى به.

مشاركات

بكل فخر تشعر بسمة الظنحاني بما أنجزته من لوحات فنية تحمل الخطوط العربية، حيث شاركت في أكبر معرض دولي على مستوى العالم في مصر، وهو «ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي» بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وكانت المشاركة عبارة عن كتابة سورة الكهف بالخط الديواني، وورش صيفنا فن، وحالياً بصدد المشاركة في معرض الصيد والفروسية في سبتمبر المقبل، وبعدها ستتم المشاركة في معرض المربعة للفن في عجمان.

طموحات بسمة الظنحاني لا تتوقف بل تسعى أن تكون خطاطة إماراتية متميزة، ولها مساهمات محلية وعالمية في فن الخط.