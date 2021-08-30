«درع ذكي» لحماية الأطفال

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ابتكر فريق مكون من خمس طالبات من جامعة عجمان، جهاز «الدرع» الذكي الذي يحمي الأطفال من الاعتداء الجسدي، وهو عبارة عن نظام ذكي يمكن ارتداؤه للكشف عن حالات تعرض الأطفال للإيذاء الجسدي أو العاطفي، مع إصدار تنبيهات لأولياء أمورهم تلقائياً، ويشتمل جهاز «الدرع» Shield بجائزة جيمس دايسون الوطنية لهذا العام في الإمارات، على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: الساعة الذكية ومجسات الاستجابة الجلدية الجلفانية وبرامج أخرى.

وعن طريق الاستفادة من إمكانات نظام تحديد المواقع العالمي والبلوتوث الموجودين في الساعات الذكية الشائعة على نطاق واسع، يصدر النظام تنبيهاً إلى جانب التقاط صورة للمعتدي في الوقت نفسه، وبعدها، يرسل النظام تلقائياً الصورة مع موقع وجود الطفل إلى الأجهزة المحمولة للوالدين أو الأشخاص المسؤولين عن رعايتهم.

وقالت الدكتورة سعاد الشامسي، عضو الهيئة التحكيمية للمسابقة في الإمارات: أظهر الفريق الفائز درجة مذهلة من الإبداع والتفاني في طريقة التي تعاملهم مع هذه المشكلة المنتشرة عالمياً، وتصميمهم على إيجاد حل لها. وأضافت: يوظف هذا الاختراع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحالية لاكتشاف ممارسات سوء استغلال الأطفال، ومن ثم ردعها، إلى جانب توفير فرصة للاستجابة السريعة من ذويهم عند الحاجة. وأشارت إلى أن هذا الاختراع في جوهرة يستند إلى خوارزمية مدروسة تأخذ في الحسبان معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة واستجابة الجلد للشخص الذي يعاني سوء المعاملة، وبذلك يقدم «الدرع» حلاً بسيطاً، ولكنه يتصف بالذكاء لقدرته على حماية مرتديه بشكل منفصل.