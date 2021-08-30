«مرشدات الشارقة» في 7 ورش

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة جدول أنشطتها التدريبية خلال شهر أغسطس الجاري، بعد تنظيمها 7 ورش عمل تفاعلية لتمكين منتسباتها من تعلم مهارات جديدة مثل الرسوم المتحركة والفنون الرقمية والتطريز، وصنع الحلويات إلى برامج ريادة الأعمال وأساسيات بدء الأعمال التجارية.

وضمن برامج «شارة فلسطين» نظمت المفوضية خلال 18 و21 و28 أغسطس، ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان «لنقرأ من أجل فلسطين»، قدمتها المرشدة المتقدمة بتول التميمي التي قرأت للزهرات من كتاب «أنا هنا» الذي يرصد يوميات طفل فلسطيني.

وتحت عنوان «تخيل فلسطين» عملت الزهرات المشاركات في الورشة الثانية على تلوين وتشكيل كتيب صغير عن خريطة فلسطين ومناظرها الطبيعية، فيما استهدفت ورشة «خيوط فلسطينية» تعليم فئة المرشدات فن التطريز على الطريقة الفلسطينية.

وفي محور «الطاهية الماهرة» وعلى مدار خمسة أيام، نظمت المفوضية للمرشدات المنتسبات لنادي الطبخ «برنامج فن صنع الحلويات»، تدربت خلاله المشاركات على صنع الحلويات. ونظمت المفوضية برنامج الرياديين الصغار الذي خصصته للزهرات ضمن شارة المهارات الاجتماعية، واستهدفت البرنامج المبادئ الأساسية للمشاريع التجارية، وتحدي بناء أفكار ريادة الأعمال.

وضمن سلسلة برامج شارة الإعلام، وتحت شعار استعد للانطلاق، شاركت زهرات من المفوضية في المخيم الذي نظمته مؤسسة فن بعنوان «فنتاستيك»، واستهدف المخيم دفع المشاركات من فئة الزهرات بين سن 13 و16 سنة، إلى استثمار الإجازة المدرسية في اكتساب مهارات جديدة في صناعة الرسوم المتحركة والفنون الرقمية. وضمن برامج شارة الإعلام، نظمت المفوضية برنامج مرشدات التغيير الرقمي، بهدف تدريب المرشدات المتقدمات على مهارات صناعة وتطوير محتوى هادف رقمي إيجابي وفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، يسهم في خدمة المجتمع.