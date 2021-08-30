النجوم في بطولة جماعية بـ «200 جنيه»

سعيد ياسين (القاهرة)

يرى كثير من الفنانين والمؤلفين والمنتجين والفنانين والعاملين في الوسط الفني بشكل عام، والسينمائي بوجه خاص، أن فيلم «200 جنيه» سيمثل نقلة نوعية في السينما، علماً بأن الفيلم يعرض تجارياً للجمهور العربي في العديد من العواصم العربية بداية من 25 أغسطس الجاري.

بطولة جماعية

الفيلم ينتمي إلى الدراما الشعبية والبطولة الجماعية، ويدور حول 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، من خلال مجموعة من القصص المختلفة، حيث يتم رصد رحلة العملة الورقية منذ إصدارها من البنك المركزي، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياة من تقع في يده.ويشارك في بطولة «200 جنيه» نجوم كثر قلما كانوا يجتمعون في عمل واحد، ومن هؤلاء أحمد السقا الذي يجسد في أحداث الفيلم شخصية «سائق تاكسي»، وليلى علوي «لبيسة النجمة»، وهاني رمزي «عامل البنزينة»، وإسعاد يونس «عزيزة»، وخالد الصاوي «الأب المتعثر»، وأحمد آدم «البخيل»، وغادة عادل «النجمة السينمائية»، وأحمد رزق «المدرس»، وصابرين، وطارق عبدالعزيز، ومي سليم، ودينا فؤاد، وأحمد السعدني، وملك قورة، ومحمود حافظ، قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

شخصية مختلفة

وقال هاني رمزي لـ «الاتحاد»: إنه يعود من خلال «200 جنيه» إلى السينما بعد غياب منذ قدم فيلم «قسطي بيوجعني» عام 2018، وأشار إلى أنه يجسد فيه شخصية جديدة ومختلفة تماماً عليه، وهي لعامل في محطة محطة وقود يواجه مشاكله وأزماته بالمرح وروح الدعابة، ويراهن رمزي على الفيلم المكتوب بحرفية عالية، ويؤكد أنه يعتز كثيراً بالمشاركة فيه، ولم يلتفت كثيراً إلى مساحة الدور بقدر النظر إلى تأثير الفيلم وقدرته على طرح قضايا اجتماعية واقتصادية وإنسانية ونفسية مهمة.

تأريخ جديد

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله الذي يجيد كتابة الأفلام التي تعتمد على البطولة الجماعية وطرح العديد من القضايا المجتمعية الشائكة، وكان لهذا الأمر أثر كبير في موافقة نجوم العمل على المشاركة فيه، كما حدث في أفلامه السابقة، ومنها «الماء والخضرة والوجه الحسن»، و«كباريه»، و«الفرح»، و«الليلة الكبيرة»، و«ساعة ونص»، وكانت للدعاية التي قام بها عبدالله على صفحته على موقع «فيس بوك» ردود فعل إيجابية، حيث تضامن معه العديد من النقاد . واللافت أن أسرة الفيلم قامت بدعاية غير مسبوقة له، حيث حرص الفنانون على أن تكون دعايته بشكل مختلف، حيث ظهر عدد من الأبطال من خلال صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا صوراً لهم مع 200 جنيه ليشوقوا الجمهور من خلالها، واختير المطرب أحمد سعد، ليقدم الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم تحت عنوان «200 جنيه».