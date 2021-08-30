شبكة أثرية توفر المياه لسكان بيرو

هواروتشيري (البيرو) (أ ف ب)

في جبال إقليم هواروتشيري في وسط البيرو الغربي، تعيد منظمة غير حكومية، بالتعاون مع السكان تأهيل شبكة من القنوات الحجرية تعود إلى حقبة ما قبل الغزو الإسباني لتوفير المياه لعشرات آلاف الأشخاص على ارتفاع 3200 متر، وعلى بعد 80 كيلومتراً من العاصمة ليما. وتقوم هذه الشبكة الضاربة في القدم على استعادة مياه التسرّبات على علوّ مرتفع جدّاً، ونقلها عبر قنوات حجرية إلى صخور متصدّعة كي يتغلغل الماء إلى باطن الأرض، ويملأ الخزانات الجوفية، ويظهر مجدّداً على شكل منابع في مناطق أكثر انخفاضاً.

وهي تعود إلى ما قبل 1400 سنة تقريباً.