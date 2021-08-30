اصطياد نمر قاتل مهدد بالانقراض

جاكرتا (د ب أ)

لقي شاب عمره 16 عاماً حتفه في هجوم نمر من نوع الببر السومطري المهدد بالانقراض في مقاطعة رياو بإندونيسيا. وجاء الحادث بعد أقل من أسبوع من نفوق أنثى من نمور الببر السومطري وجروين لها، بعد أن علقت في فخ من الأسلاك الشائكة في مقاطعة أتشيه بسومطرة. والببر السومطري هو النوع الوحيد من نمور الببر المتبقي في إندونيسيا بعد انقراض ببر جاوة، وببر بالي منذ سنوات. ولم يتبق سوى نحو 400 نمر من الببر السومطري في البرية، وتتضاءل أعداد هذا النوع بسبب الصيد الجائر، وفقدان الموائل الطبيعية نتيجة إزالة الغابات بسرعة لصالح مزارع زيت النخيل.