الأكلة المفضلة لأحمد مكي تثير جدلاً على منصات التواصل

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً بثها الفنان المصري أحمد مكي لجمهوره ومتابعيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» مجموعة صور له مع أكلته المفضلة.

وظهر مكى فى الصور وهو يقوم بتحضير أكلته المفضلة «عسل بالطحينة»، وعلق عليها قائلًا: «العشق»، وهو الأمر الذى نال استحسان الكثير من جمهوره، فيما أثير جدلاً حول استخدام مكي للعسل الأبيض بدلاً من الأسود.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكى كانت مشاركته فى بطولة مسلسل «الاختيار 2» أمام الفنان كريم عبدالعزيز خلال شهر رمضان الماضي.