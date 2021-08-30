مصر.. انتحل شخصية شقيقه 10 سنوات وارتكب 23 جريمة

أحمد عاطف (القاهرة)

فى واقعة هي الأكثر غرابة فى مصر، انتحل شاب صفة شقيقه طوال 10 أعوام، ونفذ خلالهم أكثر من 23 جريمة سطو وسرقة، حسبما كشفت الأمن المصري.

وأوضح الأمن المصري أن المتهم قد اعترف عقب عملية القبض عليه فى العاصمة المصرية «القاهرة» بانتحال صفة شقيقه واستخراج شهادة وفاة لنفسه ثم عاش متنقلاً بين القاهرة والقليوبية خلال 10 سنوات كاملة نفذ خلالها عمليات سرقة.

وتعود القصة لهروب الشاب من سجن الفيوم العمومي «جنوب مصر» مستغلاً أحداث ثورة 25 من يناير 2011 ونجح في الهروب ثم زور بطاقة رقم قومي، منتحلاً صفة وبيانات شقيقه، واستخدمها في كل تحركاته، وارتكب 23 عملية سطو وسرقة.