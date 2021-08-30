طبيب يكشف لـ «الاتحاد» أعراض دلتا بلس وكيفية تجنب الإصابة به

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر وسم «أعراض كورونا دلتا بلس» الأكثر بحثاً في مصر، اليوم الاثنين، بعد إعلان وزارة الصحة المصرية رسمياً عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة قبل أيام.



وسادت حالة من الجدل بين المواطنين حول أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف من الموجة الرابعة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.



وقال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن كورونا دلتا بلس من المتحورات الأكثر شيوعاً في العالم الآن، ومشكلته أنه سريع الانتشار ولم يثبت أنه الأكثر خطورة حتى الآن، موضحاً أن نسبة دخول المصابين به في مضاعفات أقل من السلالات الأخرى.



وأضاف لـ «الاتحاد»، أنه أعراض دلتا بلس تتشابه مع أعراض كورونا، لكنه الزيادة فيها هو احتقان الحلق وسيلان الأنف والصداع المستمر مع ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى الأعراض الأخرى العادية، مع أعراض أقل في الكحة والشم والتذوق واحمرار العين والطفح الجلدي وأعراض الجهاز الهضمي كالقيء والإسهال.



وأشار إلى أن «دلتا بلس» يصيب الأطفال بنسبة أكبر من المتحورات الأخرى، مؤكداً أهمية الكشف الإكلينيكي في تحديد صعوبة وسهولة الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى الاستشارة الطبية، خاصة ظهور أعراض على الشخص بعد أسبوع أو اثنين من مشاركته في تجمعات.



وتوقع عز العرب دخول مصر في الموجة الرابعة خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أهمية التطعيم وسرعة تسجيل التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من تباعد اجتماعي وتهوية جيدة، واستخدام المطهرات، والحفاظ على جهاز المناعة بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة والبعد عن أي أدوية تقلل المناعة، إلا تحت إشراف طبيب.



ولفت إلى أن هناك 4 متحورات رئيسة من فيروس كورونا في العالم، وهي ألفا التي ظهرت في بريطانيا، وبيتا ظهرت في جنوب أفريقيا، وجاما ظهرت في البرازيل، ودلتا ظهرت في الهند، موضحاً أن سلالة «دلتا بلس» طفرة من فيروس دلتا وتصيب الأطفال أكثر من المتحورات الأخرى.



وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، عن وجود أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس منذ يوليو الماضي، ما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن أعراض كورونا دلتا بلس، بالإضافة إلى الأعراض المصاحبة لمصابي متحور الفيروس.



وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح يقلل أعراض متحور دلتا بلس، ولكن لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا.