تعرف على أحدث إصدار من كاميرا GoPro

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تترقب الأسواق طرح أحدث إصدار من كاميرا GoPro Hero 10 Black قريباً في الأسواق، ومع بعض التسريبات يمكن التعرف على مواصفاتها والتي تبدو جديدة تماماً مع معالج GP2.

وستدعم كاميرا الحركة GoPro مقاطع الفيديو 5.3K التي جرى تصويرها بسرعة 60 إطاراً في الثانية، وكذلك يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطاراً في الثانية.

ولمزيد من التحسينات حصلت GoPro Hero 10 Black على إمكانية التسجيل بموجب بمعدل 2.7K و240 إطاراً في الثانية وهي مفيدة للتحكم في الحركة، ولكن لا تكون الجودة بأفضل حال في هذه الحال.

وللتعويض عن ذلك، تم رفع دقة الصور إلى 23 ميجا بكسل بعد أن كانت 20 ميجا بكسل فقط وذلك بعد إضافة مستشعر جديد للصور.

بعد الحصول على كاميرا الحركة الجديدة، يمكن لمستخدميها تثبيت برنامج GoPro المميز بداخلها وتحديث HyperSmooth 4.0 وTimeWarp 3.0 لمقاطع الفيديو للتحكم في تصوير الفيديوهات ذات الفواصل الزمنية.

وحصلت الكاميرا أيضاً على مانع لتسرب المياه يعمل حتى عمق 10 أمتار، واحتفظت بالشاشات الأمامية والخلفية التي كانت عليها النسخة الأخيرة وكذلك التحكم بالصوت واللمس.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن سعر الكاميرا خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولكنها لن ترتفع كثيراً عن سعر إصدار العام الماضي الذي يبلغ 400 دولار.