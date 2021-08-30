توفيت أثناء التمرين.. من هي الطفلة رنا وائل التي تصدرت مؤشرات البحث في مصر؟

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت لاعبة الجودو الطفلة المصرية رنا وائل، اليوم الاثنين، الأكثر بحثاً على مؤشرات البحث العالمي جوجل، بعد وفاتها بصورة مفاجأة أثناء التمرين في إحدى صالات الألعاب الرياضية، نتيجة أزمة صحية مفاجأة. وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول صور الطفلة رنا، البالغة من العمر 13 عاماً، ووفاتها بصورة مفاجئة في نادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة (شمال مصر)، الذي أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي. وأوضح نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة ملابسات وفاة الطفلة رنا، مؤكداً أنه أثناء حضور بعض أولياء أمور لاعبي الجودو ومنهم والدة اللاعبة رنا وائل بمكان التدريب، وبعد نهاية فترة استراحة اللاعبة وزملائها بالمجموعة، تمهيدًا لاستكمال التدريبات، إذ قام المدرب بتوجيه اللاعبة للعب مباراة مع زميلتها. وأضاف النادي أنه عند قيام اللاعبة من وضع الجلوس تفاجأ الحاضرون جميعاً ومنهم والدة اللاعبة بوقوعها على أرضية بساط اللعب مغشيًا عليها على الفور، وتلقى المسعف بمقر وحدة الإسعاف الدائمة، وتم التعامل مع الحالة لحين استدعاء سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى على الفور. وبدأ المسعف عمل إنعاش تجاوبت اللاعبة مرتين والتقطت أنفاسها في وجود كل الحضور، حتى وصلت سيارة الإسعاف للنادي وتم إبلاغ مسعف سيارة الإسعاف بالحالة وطلب منه استكمال إنعاش القلب رئوياً وتحركت سيارة الإسعاف باللاعبة من النادي، ووصلت اللاعبة للمستشفى خلال دقائق، وتم إجراء محاولات بالمستشفى لإنعاش القلب التي لم تحقق فائدة، وأفاد تقرير المستشفى بأن اللاعبة وصلت وعضلة القلب متوقفة تماماً وفشلت عدة محاولات لإنعاش القلب.