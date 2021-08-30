حادث مأساوي.. قتل شقيقته الحامل في توأم والسبب!

شعبان بلال (القاهرة)

في حادث مأساوي هز الشارع المصري، أقدم شخص على قتل شقيقته الحامل في توأم داخل شقتها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بسبب خلافات مالية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقررت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، عرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء الكشف عن تحليل تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم ارتكب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وعثرت السلطات المصرية على ربة منزل مقتولة داخل شقتها في منطقة أبو السعود بدائرة مصر القديمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة لسيدة في العقد الثالث من العمر داخل منزلها، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ومن خلال مناظرة الجثة تبين أنها حامل.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، والذي أقر بجريمته، مضيفاً أن المجني عليها اقترضت منه مبلغاً مالياً، وطالبها برده عدة مرات ولكن دون جدوى.

وأوضح في تحقيقات النيابة المصرية أنه يوم الواقعة اتصل بها كثيراً وعندما رفضت الرد على اتصاله ذهب إلى شقتها ونفذ جريمته، وأرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.