«سفر» السورية في أوبرا دبي

مراد اليوسف (دبي)

أعلنت دار أوبرا دبي عبر منصاتها المختلفة عن إحياء الفرقة الغنائية السورية «سفر» حفلاً غنائياً 10 سبتمبر المقبل، حيث ستقدم الفرقة المكونة من 6 أعضاء، مجموعة كبيرة من أغنياتها المعاد توزيعها والناجحة بين الجمهور العربي، مثل «يا ويلي ويلي» من ألبوم «تجربة رقم 2» والتي حققت نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ6 ملايين مشاهدة.

ومن المعروف عن فرقة «سفر» غناؤهم بالطابع الغنائي البسيط والمختلف من الأغنيات التراثية المُعاد توزيعها موسيقياً والعالقة في ذاكرة الجماهير، مثل أغنية «يابوردين» وأغاني ألبوماتهم «تجربة رقم 1»، «تجربة رقم 2» التي تميّزت بالبساطة وعدم التكلّف.