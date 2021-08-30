تعرف على أشهر تقاليد الطعام والشراب في إيطاليا

تناول الطعام والشراب ليس مجرد تسلية للإيطاليين، بل هو أمر متأصل في كل جزء من اليوم.

وفيما يلي بعض القواعد التي يلتزم بها الإيطاليون، والتي قد تروق لك:

المكونات الطازجة:

إن سوق الخضروات هي الصديق الأفضل للإيطاليين، لأنهم يعلمون أن المكونات الطازجة هي الأفضل، بحسب ما ذكره موقع "ترافل ليجر".

قواعد تناول القهوة:

لا يقضي الإيطاليون كثيراً من الوقت في تناول وجبة الإفطار. وعادة ما يتكون الإفطار الإيطالي من التوجه إلى مقهى والجلوس إلى طاولة، وطلب إسبريسو وقطعة كرواسون.

زيت الزيتون:

إذا كنت تطهو في إيطاليا، فنادراً ما ستجد زيوت طهي أخرى مثل الكانولا أو زيت الجوز أو الزيت النباتي.

فالطهو بزيت الزيتون أمر ضروري، ويمكن أن يحل أيضاً محل الزبدة.

الوجبات:

أولا هناك وجبة الغداء، يتكون الغداء النموذجي الإيطالي من طبق أول، وعادة ما يكون من المكرونة، ثم طبق ثان، وعادة ما يكون من البروتين، وطبق جانبي، خضار أو سلطة. وبالنسبة للعشاء، هناك مقبلات، مثل اللحوم

المعالجة والزيتون والخرشوف، ويلي ذلك المكرونة والبروتين والطبق الجانبي، وحلوى.

الطعام للأسرة:

إن أحد أفضل التقاليد التي يتمسك بها الكثير من الأسر الإيطالية هي الوجبة العائلية الأسبوعية، فعادة ما يتجمع أفراد الأسرة الكبيرة يوم الأحد، ليجلبوا معهم تقاليد تناول الطعام والشراب الإيطالية تحت سقف واحد، حيث يتم طهو كمية كبيرة من الطعام، ويتقاسم الجميع الوليمة، وهم يقضون وقتاً ممتعاً مع بعضهم البعض.







