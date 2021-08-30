مفاجأة.. الوزن الزائد مفيد مع هذا المرض الخطير

كشفت دراسة حديثة، نشرت مؤخراً، أن زيادة الوزن يمكن أن يزيد من فرص النجاة من بعض الأمراض القاتلة، وفقاً لسكاي نيوز.

ووفق دراسة أجراها علماء من جامعة "غوتنبرغ" السويدية، على 2196 شخصاً، فإن أولئك الذين لديهم محيط خصر كبير، كانوا أقل عرضة للوفاة من الالتهابات البكتيرية الشديدة.

ووجدت الدراسة، أن 26 في المئة من المرضى الذين يعانون التهابات بكتيرية شديدة وكانوا بوزن طبيعي، ماتوا في غضون عام، مقارنة بتسعة و17 في المئة بالنسبة لمجموعات كان فيها مؤشر كتلة الجسم أعلى.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور آيسا أليسو قوله: " في معظم الأمراض، تكون السمنة وزيادة الوزن أمراً خطيراً وهو ما ينطبق على عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن الأمر مختلف مع الالتهابات البكتيرية الشديدة".

ومن جانبه أوضح المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور غونار جاكوبسون، أن "هناك حاجة إلى المزيد من التجارب لتسليط الضوء على كيفية تأثير وزن الجسم على دفاعات الجسم ضد العدوى حتى يمكن تخصيص العلاج".