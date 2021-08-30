إيقاف مقدمة برامج مصرية بعد حلقة مثيرة للجدل

أحمد عاطف (القاهرة)

تسببت حلقة برنامج الحكم لمقدمة البرامج المصرية مي حلمي في إيقافها من نقابة الإعلاميين بعدما أساءت التعامل مع أحد ضيوفها الرياضيين وهو لاعب نادي الزمالك المصري السابق أحمد خالد صالح.

ورفض الضيف استكمال الحلقة وغادرها على الهواء وسط تجاهل مقدمة البرامج للموقف، أو محاولتها الاعتذار منه، وهو ما أثار الجدل بين متابعي كرة القدم المصريين.

وأصرت مي حلمي على الحديث عن أزمة احتفال لاعب نادي الزمالك شيكابلا بلقب الدوري، ولم تمنح الضيف فرصته في الرد عليها ووصفته بعدم الحيادية.

وانتقدت جماهير نادي الزمالك أسلوب مي حلمي في التعامل مع نجمهم السابق، في نفس الوقت الذي أعرب جمهور النادي الأهلي استيائه أيضًا من الحلقة وأسلوب إدارة الحوار فيها، وكان من بين هذا الجمهور الشاعر المصري أيمن بهجت قمر.

وكتب قمر: "أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين " الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الرأس"، واصفًا محتوى الحلقة بالسىء ومقدمة البرنامج بأنها تبحث عن الشهرة وكسب المشاهدات ع على حساب إهانة الضيوف.

وبعد ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت نقابة الإعلاميين المصرية إيقاف مي حلمي وإحالتها للتحقيق ومنع ظهورها على القناة الفضائية التي تعمل بها لحين انتهاء التحقيقات، ليخرج ضيف الحلقة ليشكر النقابة والقناة على تصرفها مع مي حلمي.



