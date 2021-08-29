الروبوتات تتعاون لأداء المهام

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور باحثون بجامعة سنسينتي الأميركية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي لتدريب الروبوتات على التعاون معاً لتنفيذ مهام معينة.

وتضمنت اختبارات المنظومة الجديدة تدريب الروبوتات على التعاون معاً على تحريك أريكة، ونقلها من مكان إلى آخر مع تجاوز عقبتين داخل الغرفة والمرور عبر باب ضيق. وفي إطار التجربة، لجأ كل من الروبوتين إلى منظومة الذكاء الاصطناعي التي أطلق عليها اسم «فازي لوجيك» لتنسيق الجهد الذي يقومان به. وتعمل هذه المنظومة بواسطة معادلات خوارزمية تستبدل التصنيف الثنائي الحوسبي (نعم ولا) بآلية أخرى لاتخاذ القرارات تعتمد على درجة الصواب والخطأ، مع الاستفادة من الأخطاء السابقة في تحسين الأداء في المستقبل.