ألعاب الفيديو على نتفلكيس

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بدأت شركة خدمة بث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت «نتفليكس» تجربة إضافة ألعاب الكمبيوتر إلى تطبيقها الخاص بالأجهزة المحمولة بدون أي تكلفة إضافية، من خلال إضافة ألعاب «أشياء غريبة» إلى إصدار تطبيقها الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام

التشغيل أندرويد في بولندا فقط حتى الآن. ولعبتا «أشياء غريبة: 1984» و«أشياء غريبة3» موجودتان بالفعل في بولندا حالياً، ولكن ليس ضمن تطبيق نتفليكس، حيث تم إطلاقهما عامي 2017 و2019 من

خلال ترخيص شراكة، وبالتزامن مع بدء عرض الموسمين الثاني والثالث من حلقات المسلسل المستوحاة من هذه اللعبة.

وتعتبر هذه الخطوة أكبر توسع لشركة نتفليكس منذ أن أطلقت خدمة بث الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت في 2007.