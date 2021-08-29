أسطورة صربية تفوز بجائزة سينمائية

براغ (أ ف ب)

فاز فيلم «آز فار أز آي كان ووك» للمخرج الصربي ستيفان أرسينجيفيتش بجائزة «كريستال غلوب» (كرة الكريستال) في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي التشيكي. والفيلم مستوحى من أسطورة صربية من العصور الوسطى، ويروي قصة مهاجرين أفريقيين اثنين في صربيا. وكان الممثل الإنجليزي مايكل كين مُنح في بداية المهرجان جائزة «كريستال غلوب» تكريمية «لمساهمته الاستثنائية في السينما العالمية». وحصل الممثل الأميركي إيثان هوك والمخرج التشيكي يان سفيراك الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي عن فيلم «كوليا» عام 1996، على جائزة رئيس المهرجان. وكان الممثل الهوليوودي جوني ديب من بين نجوم المهرجان.